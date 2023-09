Salvini: 'Uniti e concreti sulla Manovra, provvedimenti sulle baby gang'

Nuovi sostegni per arginare il caro bollette. Un bonus benzina per tutelare gli automobilisti dalla corsa dei prezzi dei carburanti. Una ulteriore stretta sul superbonus, con correzioni per salvare i condomini con lavori già avviati.

Parte da queste misure, e dall'obiettivo prioritario di aiutare i redditi bassi, la sfida d'autunno del governo. Strade che corrono parallele al difficile lavoro di preparazione della manovra, che entra ora nel vivo con una serie di appuntamenti cruciali culminando a fine mese con la definizione delle risorse davvero disponibili. Il primo momento di confronto è atteso in giornata, quando riuniti intorno allo stesso tavolo per parlare di manovra si troveranno a Palazzo Chigi i capigruppo di maggioranza. Una verifica per mettere a fuoco le richieste che ciascun partito vorrebbe vedere inserite nella legge di bilancio.

Sulla manovra e i rapporti all'interno del governo "ho letto ricostruzioni fantasiose. Saremo unanimi, concordi, seri e concreti. Abbiamo davanti 4 anni abbondanti e porteremo avanti gli impegni presi. L'obiettivo comune è mettere i soldi che ci sono, pochi o tanti lo vedremo, per l'aumento di stipendi e pensioni". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, rimarcando "la conferma del taglio del cuneo fiscale in totale sintonia con Giorgia e tutta la maggioranza: non ci sarà alcuna sbavatura".

"Quello che posso garantire è che chi ha sbagliato pagherà": lo assicura il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, parlando della strage di Brandizzo. Riferendosi a quanto sta emergendo dalle telecamere e dai video ("Se vi dico treno, spostatevi"), afferma che è "al di fuori di ogni regola, di ogni logica, di ogni buon senso. Non si lavora sui binari se ci sono dei treni in movimento. Non c'è nessuna consuetudine di andare a morire sui binari, ci sono leggi ferree, protocolli. La morte di queste cinque persone non può restare impunita". La sicurezza, rimarca, "deve essere la priorità".

"La legge è questa e non cambia: si voterà il prossimo giugno e non è serio cambiare la legge elettorale per le europee un anno prima delle elezioni. L'ultima delle preoccupazioni mie, della Lega e del governo è cambiarla, per fare più confusione. Quella è e quella rimane". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, a Rtl 102.5. "Leggevo su qualche giornale che staremmo parlando della legge elettorale per le elezioni europee, ma - afferma Salvini - figurati se con tutti i problemi che abbiamo da risolvere abbiamo tempo da perdere o da dedicare alla legge elettorale per le europee, alle soglie di sbarramento, pura fantasia".

"Conto che in Consiglio dei ministri domani ci sia un un provvedimento a proposito di baby gang e delinquenza minorile, che aumenta i controlli e le sanzioni. Abbassare l'età per essere imputabili è utile perché il 14enne che gira con un coltello o con una pistola, è capace di intendere e volere e se sbaglia, se uccide, se rapina, se spaccia deve pagare come paga un 50enne". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, aggiungendo che il provvedimento "era già pronto da tempo perché i decreti non si fanno in un quarto d'ora" e che l'operazione a Caivano non è stata "uno show".

