Meloni: 'La situazione è complessa, dobbiamo correre di più'

"Monza ha portato fortuna l'anno scorso, e ne servirà ancora di più quest'anno di fortuna. La situazione è complessa da maneggiare ma insomma, il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione perchè abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione": è quanto ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo all'autodromo di Monza. "Non ce l ho fatta a fare tutto, bisogna fare un po' e un po', andrò il prossimo anno". E' quanto ha risposto la premier Giorgia Meloni a Monza a chi le ha chiesto come mai non sia andata al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

A Monza anche il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini.

Meloni incontra Barbara Berlusconi

Breve incontro fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Barbara Berlusconi all'autodromo di Monza prima del Gp di Formula1. La figlia di Silvio Berlusconi, parlando con la premier, ha commentato anche la riforma costituzionale sul premierato a cui lavora il governo. "Sarebbe per veramente una svolta epocale per il Paese. Mio padre soffriva moltissimo dei pochi poteri del premier e ne abbiamo parlato spesso assieme", ha detto, a quanto si apprende, nel breve incontro nel box dell'Alfa Romeo, dove erano presenti anche Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato di Formula 1 Group, e il presidente di Automobile club Milano, Geronimo La Russa. Salutando Meloni, Barbara Berlusconi ha aggiunto: "Ho amici in molti paesi del mondo che mi dicono che nelle loro nazioni lei è stimata e ritenuta molto credibile. Io stessa quando ho viaggiato quest'estate ho sentito solo complimenti".

Salvini: 'A Monza mi piace vedere tanto rosso'

"Non fatemi fare pronostici, sono scaramantico. Chi vivrà vedrà. È una delle poche occasioni in cui mi piace vedere tanto rosso". Questo il commento del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, appena arrivato in autodromo a Monza per vedere il Gran Premio d''Italia. Salvini ha raggiunto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'hospitality della Formula 1.

