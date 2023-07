Roccella, La Russa? Non entro nelle reazioni di un padre

"Non entro nei casi individuali e nelle reazioni di una persona che ha un rapporto affettivo, è il padre dell'eventuale indagato .Quello che posso dire è che La Russa è quello che per la prima volta ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne, perché questo non è un problema solo delle donne ma anche degli uomini. Mi sembra questa già una risposta". Così la ministra della famiglia Eugenia Roccella ha risposto durante l'incontro a Il libro possibile, a una domanda del giornalista di Sky Fabio Vitale sulle accuse a Leonardo La Russa e le dichiarazioni del padre, presidente del Senato.

Le parole della ministra arrivata al festival letterario, sostenuto da Pirelli (a Polignano a mare dal 5 all'8 luglio e a Vieste dal 18 al 22), per parlare del suo libro autobiografico Una famiglia radicale, sono state accolte da alcuni buu provenienti dalla piazza. Alcune contestazioni sono arrivate anche alla fine dell'incontro: "Io sono per la libertà di parola, mia e di chi contesta" ha commentato