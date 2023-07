Ok del Senato, stop al taglio vitalizi per ex senatori ante 2012

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Via libera del consiglio di garanzia del Senato a una delibera che prevede il ripristino dei vitalizi tagliati per gli ex senatori. Si tratta di quelli relativi a prima del 2012 quando, adeguandosi alla riforma pensionistica, è stato deciso che venisse applicato anche ai parlamentari il sistema contributivo e non più retributivo. La decisione, anticipata da Repubblica, è arrivata con un voto che - secondo quanto viene riferito da fonti parlamentari - ha visto il no dei componenti di Lega ed FdI, il sì di un componente del consiglio ex M5s e l'astensione del Pd, mentre il presidente, l'azzurro Luigi Vitali, ha votato sì.

Immediato il commento del presidente Giuseppe Conte alla notizia. "Misure contro il carovita, l'aumento di mutui e degli affitti? Macché. I patrioti di Giorgia Meloni - scrive il leader pentastellato sui suoi social - evidentemente hanno altre priorità: il ripristino dei privilegi per i parlamentari. Il Consiglio di Garanzia del Senato, composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle, ha ripristinato alla chetichella i vitalizi per i senatori delle passate legislature". (ANSA).