Schlein, Mes va ratificato, governo profondamente diviso

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Non ratificare velocemente" il Mes "intacca la credibilità internazionale del Paese, non so se il governo può permetterselo, di certo non può permetterselo l'Italia. Vanno messe da partele ragioni fumose e ideologiche che non riescono a spiegare questo ritardo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, presentando al Nazareno il dipartimento dello sport del Pd. "Sono al governo e hanno la responsabilità di far mantenere all'Italia gli impegni che si è assunta. E' un governo che su queste questioni è profondamente diviso, i fatti parlano" (ANSA).