Toti: 'L'eredità di Berlusconi va messa a fattor comune oltre FI'

"L'intera famiglia Berlusconi - ha detto il capogruppo di Fi alla Camera, Paolo Barelli intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5 -, a partire dai figli, ha un ruolo nelle attività imprenditoriali che hanno caratterizzato l'impegno di Silvio Berlusconi. Da parte loro c'è la volontà di portare avanti questa missione, non solo per dovere nei confronti del padre, ma proprio perché c'è grande convinzione e volontà che Forza Italia vada avanti. Non so se sarà Marina Berlusconi ad esporsi nel partito, l'argomento non è stato ancora toccato. Ciò che so è che, col cuore, la famiglia sarà presente nel partito. Poi, valuteranno loro il modo appropriato per abbracciare questa volontà. Certamente, da parte loro, c'è grande affetto verso coloro che, a fianco del loro papà, hanno portato avanti il progetto politico di Berlusconi".

"Oggi è una giornata dedicata interamente al presidente Berlusconi. Saremo tutti con lui, e non sarà l'ultima volta perché siamo tutti chiamati a non disperdere i suoi insegnamenti, i suoi principi, i valori in cui ha creduto: la libertà, la tutela dei singoli cittadini, una giustizia più giusta". Così a Agorà, su Rai Tre, il senatore di Forza Italia e vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che poi sul futuro del partito ha osservato: "Abbiamo il dovere di andare avanti, tutti insieme. Berlusconi non ha mai voluto divisioni ma un partito capace, anche nella diversità di pensiero, di essere unito per portare avanti i valori moderati ai quali abbiamo sempre dato voce. Dobbiamo dare una grande prova di maturità nel nome di Silvio Berlusconi". Quanto alle polemiche sul lutto nazionale, Sisto ha concluso: "Al più grande statista degli ultimi 30 anni è stato doverosamente dato il rilievo che merita. Ho letto le parole velenose di alcuni esponenti, come Rosy Bindi e Emma Bonino, astiosità mai sopite. Tacere sarebbe stato meglio".

"Chiunque cercasse di privatizzare l'eredità politica di Silvio Berlusconi in un piccolo gruppo farebbe un errore per sé e per il Paese - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a 'Mattino Cinque' -, credo che quell'eredità debba essere messa a fattor comune di un'area politica molto più ampia di Forza Italia". "Vedremo se i dirigenti politici tutti, compreso me stesso, saranno in grado di fare questo percorso in suo nome", auspica Toti.