Renzi, al via la raccolta delle firme per abolire il Cnel

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Sulle riforme noi siamo molto seri e andremo a vedere le carte del Governo e le idee della Presidente Meloni. Perché chi è nato riformista non cambia idea a seconda delle convenienze della politica. E continuare a parlare di deriva autoritaria solo perché si vuole eleggere direttamente il Premier è folle: deriva autoritaria è il nome che i codardi danno alla propria paura di perdere le elezioni. Tuttavia la maggioranza al momento ha solo organizzato degli incontri, non ha tirato fuori neanche mezza idea. E allora iniziamo noi: visto che tutti dicono che è inutile, perché non aboliamo il CNEL? Qui c'è il modulo per raccogliere le firme, lo fate girare? Grazie!". Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella sua ultima e-news. (ANSA).