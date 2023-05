In Lombardia 106 Comuni al voto, fari su Brescia

Sono 106, su un totale di 1.504 (circa il 7% del totale), i Comuni della Lombardia che vanno al voto in questa tornata di elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con possibile turno di ballottaggio il 28 e 29 maggio. Due i capoluoghi di provincia chiamati alle urne, Brescia e Sondrio. Fari puntati soprattutto sulla 'Leonessa d'Italia' dove il centrosinistra per portare avanti l'eredità di Emilio Del Bono - sindaco per 10 anni eletto consigliere al Pirellone alle ultime regionali - punta tutto sulla sua vice, Laura Castelletti, già assessore alla Cultura in quest'ultima legislatura quando Brescia ha ottenuto, insieme a Bergamo, il riconoscimento di Capitale della Cultura 2023.

Lo sfidante del centrodestra è il leghista Fabio Rolfi, assessore regionale all'Agricoltura nella prima giunta di Attilio Fontana e vicesindaco di Adriano Paroli a Palazzo della Loggia dal 2008 al 2013, pronto a sfruttare anche il traino del governo nazionale. Non è un caso, infatti, che domani, insieme a Rolfi, per la chiusura della campagna elettorale ci saranno anche la premier Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. A Sondrio, invece, il civico uscente Marco Scaramellini corre per il bis sostenuto da tutti i partiti del centrodestra. L'avversario del centrosinistra è Simone Del Curto ed è in partita anche Luca Zambon, che gode dell'appoggio della lista civica creata da Letizia Moratti alle scorse regionali. Il M5s non ha presentato un proprio candidato mentre a Brescia appoggia Alessandro Lucà in coalizione con Unione Popolare e il Partito comunista italiano.

L'alleanza tra i dem e i pentastellati è stata invece possibile in alcuni dei 12 comuni al voto della Città metropolitana di Milano, come l'ex storica roccaforte rossa Cinisello Balsamo, espugnata cinque anni dal leghista Giacomo Ghilardi insidiato nella corsa verso un secondo mandato da Luca Ghezzi. Pd e M5s insieme anche a Cologno Monzese a supporto di Stefano Zanelli che potrebbe strappare la cittadina al centrodestra dopo gli ultimi anni tormentati, con la caduta dell'ex sindaco leghista Angelo Rocchi e la conseguente guida di un commissario prefettizio.

Qui è il centrodestra a essere diviso, addirittura in tre parti: la Lega sostiene Dania Perego, Fratelli d'Italia e Forza Italia Giuseppe Di Bari mentre Rocchi si ricandida ma stavolta con l'appoggio di una lista civica e dei 'Noi moderati'. Sempre nel milanese si vota anche ad Arese, Bresso e Gorgonzola. Sfide importanti anche in Brianza, precisamente a Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese e Seregno. I Comuni alle urne con più di 15mila abitanti sono dodici e ci sarà anche una prima volta per Bardello con Malgesso e Bregnano, uno dei nuovi Comuni istituiti in Lombardia nel 2023.

Il Paese più piccolo che deve scegliere il proprio sindaco è infine Bema con i suoi 117 abitanti (alle regionali avevano votato 55 aventi diritto) seguito da Gerola Alta, entrambi in provincia di Sondrio, e da Zerbo, nel pavese, un Comune di 396 abitanti.