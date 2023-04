Renzi, fughe dal Pd non per il look della Schlein ma per le idee

(ANSA) - ROMA, 28 APR - "Elly Schlein viene attaccata per l'intervista a Vogue. Troppo pop, dicono i critici. Una decina d'anni fa fui attaccato per lo stesso motivo. Trovo assurdo attaccarla per la sua personal shopper o la sua armocromista.

Sarò vecchia maniera ma non mi interessa sapere quanto prende la sua consulente di immagine o chi la paga. A me interessa la politica". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

"Le differenze con la Schlein - spiega - non sono sul trench ma sull'utero in affitto, sul termovalorizzatore e sul nucleare, sul concetto di lavoro e sulle tasse, sui sussidi, sul merito nella scuola, sull'Ucraina e sull'esercito europeo, sulla giustizia e sul garantismo. La fuga dal Pd non nasce dalle interviste a Vogue ma dalla mancanza di chiarezza sui contenuti", conclude. (ANSA).