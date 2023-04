Berlusconi: terza notte in ospedale, Zangrillo è in reparto

E' trascorsa tranquilla la terza notte di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele. E' quanto si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è ricoverato nella struttura da mercoledì scorso.

Al San Raffaele è arrivato il medico personale di Berlusconi e primario della terapia intensiva, Alberto Zangrillo. Il professore ha raggiunto l'ospedale intorno alle 8.30 ed è sceso nei reparti senza rilasciare dichiarazioni. Anche oggi, per il quarto giorno consecutivo, Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, è arrivato al San Raffaele per far visita all'ex premier.

Anche oggi non è previsto alcun bollettino sulle condizioni di salute di Berlusconi, si apprende da ambienti ospedalieri.