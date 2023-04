Berlusconi: Salvini, tarati mentali sui social

"Quando c'è una persona ricoverata in terapia intensiva, mi domando che tipo di tarati mentali portino a scrivere sui social, ma anche su siti di quotidiani importantissimi, che hanno milioni di lettori, le cose più improbabili, imbarazzanti, disdicevoli, cattive, ma poi c'è gente che vive col veleno dentro, io li compatisco, a me non fanno rabbia, a me fanno pena, quelli che non riescono a fermarsi neanche fuori da un letto d'ospedale augurando il peggio". Lo ha affermato il Ministro Matteo Salvini riferendosi ai messaggi rivolti a Berlusconi.