Il Consiglio dei ministri a Cutro, ok al decreto legge sui migranti - LA DIRETTA

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge sui migranti: riguarda i flussi regolari di migranti e il contrasto all'immigrazione irregolare. La norma principale riguarda i reati legati alla tratta delle persone e "prevede un aumento delle pene per il traffico dei migranti. Si introduce una nuova fattispecie di reato per chi provoca la morte o lesioni gravi per il traffico di persone che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione", afferma la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. E' invece saltata la norma, comparsa nelle prime bozze, sulla sorveglianza marittima.

"Volevamo dare un segnale concreto. E' la prima volta che viene celebrato un Cdm nel luogo in cui si è svolta una tragedia come questa", ha detto la premier. "Faremo tutto quello che va fatto per sconfiggere questi criminali, questa gente la voglio combattere", ha detto Giorgia Meloni riferendosi ai trafficanti di esseri umani che si fanno pagare fino a 9 mila euro. La premier ha anche ringraziato il ministero Piantedosi per il lavoro svolto.

"Siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabile di questa tragedia, la nostra risposta è una politica di maggiore fermezza", ha detto Meloni. "Se qualcuno pensa che i fatti del 26 febbraio ci abbiano indotto a modificare la linea del governo sbaglia di grosso. Noi confermiamo la nostra linea e la dimostrazione del fatto che non c'è una politica più responsabile è la volontà di interrompere la tratta degli scafisti: vogliamo combattere la schiavitù del terzo millennio rappresentata da queste organizzazioni criminali", aggiunge Meloni. "Non vogliamo replicare l'approccio di chi negli anni ha lasciato gli scafisti indisturbati, faremo di tutto". "Credo che un altro modo per combattere i trafficanti di esseri umani sia dare il mesaggio per cui non conviene entrare illegalmente in Italia, pagare gli scafisti e rischiare di morire"

LA DIRETTA

LEGGI ANCHE

Agenzia ANSA La bozza del decreto, fino a 30 anni per i trafficanti con più morti - Politica Quote preferenziali a Paesi che avvisano su rischi immigrazione (ANSA)

ANSA.it La protesta dei manifestanti a Cutro: "Not in my name" - Primopiano Lanciati dei pupazzi di peluche al passaggio dei ministri (ANSA)

Agenzia ANSA Governo in trasferta a Cutro, scritte contro Piantedosi - Politica In mattinata il preconsiglio, in vista del Consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio. Il decreto flussi diventa triennale (2023-2025). Quote preferenziali ai Paesi che avvisano sui rischi sui per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari (ANSA)

AL