Csm nomina Margherita Cassano presidente della Cassazione

Per la prima volta il Csm ha nominato una donna presidente della Cassazione. Si tratta di Margherita Cassano, in passato presidente della Corte d'appello di Firenze e attualmente "vice" del presidente uscente della Suprema Corte, Pietro Curzio, a cui subentra.

La nomina è stata decisa all'unanimità dal plenum del Csm, presieduto dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Fiorentina, ma di origine lucane, figlia di un alto magistrato, Cassano ha 67 anni ed è entrata nell'ordine giudiziario nel 1980, a 25 anni. E' stata anche consigliera del Csm dal 1998 al 2002.

"Oggi è una giornata storica per la nostra magistratura e per il Paese - ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati -. Con la nomina a primo presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano infrange un altro tabù, diventando la prima donna a ricoprire la carica di giudice più alta in Italia. È un'altra tappa importantissima nel lungo e faticoso cammino dell'emancipazione femminile e verso l'agognato traguardo della parità di genere. Un risultato che Margherita Cassano ha potuto raggiungere grazie alle sue indiscusse competenze professionali e a un cursus honorum che l'ha vista sempre protagonista in ruoli di prim'ordine". Quella di Cassano, aggiunge, "è una storia di magistrato che onora al meglio il merito perché costruita sulle capacità, sull'equilibrio e sulla cultura giurisdizionale e del lavoro. Al neopresidente della Corte di Cassazione vanno le mie più vive congratulazioni, nella certezza che saprà svolgere al meglio questo delicato e prestigioso incarico", conclude.