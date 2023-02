Assobalneari, vogliamo incontrare il presidente Mattarella

Sulla questione dei balneari "anche le attenzioni del Quirinale portano nelle argomentazioni alcune inesattezze e vogliamo chiedere un incontro al Presidente della Repubblica per chiarire anche alcuni passaggi". Così Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Federturismo Confindustria a margine del convegno "Onda d'urto balneari in mobilitazione", organizzato nell'ambito della fiera Balnearia e Tirreno Ct a Carrara (Massa Carrara).

"Il no alle aste non è per una difesa di posizione, per difendere un privilegio, ma è per cercare di difendere posti di lavoro, un indotto importante, e soprattutto perché ci sia la reciprocità nell'applicazione delle norme. In Italia vogliamo fare i primi della classe e stiamo subendo i diktat dell'Europa. Un'Europa che vuole che le nostre coste siano prese da altri, da potentati economici, da multinazionali. C'è un disegno economico preciso, c'è un sistema Panzeri perché c'è troppo accanimento sulla nostra questione. Essere additati come un problema nazionale, come il problema per l'Italia da risolvere". Così Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Federturismo Confindustria a margine del convegno "Onda d'urto balneari in mobilitazione", organizzato nell'ambito della fiera Balnearia e Tirreno Ct a Carrara (Massa Carrara). "Il governo e il Parlamento non hanno dato un periodo proroga così tout court - ha aggiunto - ma si sono concessi un periodo per svolgere una mappatura, e i criteri per farla, che è lo strumento per capire se la direttiva Bolkestein va applicata oppure no. Noi diciamo che la direttiva è corretta ma serve la giusta applicazione. Lo stesso Bolkestein quando venne in Parlamento qui in Italia disse che in Italia la sua direttiva non andava applicata".

Per Licordari "la mappatura ci permetterà di vedere che in Italia ci sono ancora migliaia di chilometri di coste e la risorsa si dimostrerà che non è scarsa e che quindi" i balneari italiani devono essere tenuti fuori dalla Bolkestein. Il presidente di Assobalneari ha spiegato di essere "tornato da un importante evento in Spagna. In Italia ci stanno dicendo che ci sono procedure per questi paesi e i ciolleghi spagnoli non hanno notizie in merito. Faranno le dovute verifiche ma che qui si sappia prima cosa succede negli altri paesi mi sembra strano. E' come se ci fosse una regia internazionale precisa. Ci sono tanti piccoli tasselli che fanno pensare".