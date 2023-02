Al via Comitato ristretto su ddl per ripristino festa 4 novembre

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - La Commissione Affari costituzionali del Senato ha stabilito di dar vita ad un Comitato ristretto che rediga un testo unico dei cinque disegni di legge che propongono il ripristino della festività nazionale del 4 novembre. Lo hanno riferito al termine della seduta della Commissione alcuni membri della stessa.

Dei cinque ddl alcuni propongono un ripristino della festività civile, come era una volta, mentre altri propongono di dar vita in quella giornata a iniziative e manifestazioni ufficiali, senza tuttavia prevedere una festa civile. "Spera che la commissione - ha detto Maurizio Gasparri, che ha presentato uno dei ddl - acceleri l'approvazione del testo, così da consentire all'aula e poi anche alla Camera di approvare la legge in tempo per poter festeggiare il prossimo 4 novembre".

