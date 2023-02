Fdi chiede una commissione d'inchiesta sui giudici. Fdi frena: 'Una boutade'

Incassata l'assoluzionbe di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter, Forza Italia chiede con forza l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso politico della giustizia. La richiesta solleva proteste dai banchi delle opposizioni, in testa il M5s, ma a liquidarla è Fdi, che la definisce "una boutade".

"Forza Italia chiede la immediata calendarizzazione della proposta di legge sulla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della magistratura, per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie usate come arma di scontro politico", ha detto nell'Aula della Camera il capogruppo di Fi Alessandro Cattaneo manifestando "amara soddisfazione" per l'assoluzione di Silvio Berlusconi al processo Ruby Ter.

La richiesta di Cattaneo "ha senz'altro impresso un'accelerazione. Ora concorderemo una data, compatibilmente con le agende delle due commissioni, ma penso che già entro i primi di marzo potrà essere messo in calendario", il commento del il presidente della Commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio, anch'egli di Forza Italia.

A frenare è però è l'alleato Fdi. Proporre oggi una Commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia è una boutade, un asso di bastoni lanciato sull'onda emotiva dell'assoluzione di Silvio Berlusconi. Noi crediamo che non si debba fare di tutta l'erba un fascio, che il 90% dei magistrati facciano bene il loro lavoro e che in casi poco chiari basterebbe fare delle ispezioni mirate, riferiscono diversi deputati di spicco di Fratelli d'Italia.

A bocciare la commissione d'inchiesta nell'opposizione è il M5s. "A quelli di Forza Italia e della maggioranza il tripudio per la sentenza di assoluzione di Silvio Berlusconi ha dato alla testa. La loro richiesta di una commissione d'inchiesta 'sull'uso politico della magistratura' è pericolosa e puzza lontano un miglio di una resa dei conti verso la magistratura. Fanno di un fatto personale che riguarda il loro capo un caso politico, rigettando il Paese in un dibattito di oltre 15 anni fa che speravamo di esserci lasciati alle spalle. Speriamo che finiti i festeggiamenti si occupino finalmente di cose serie e non di simili sciocchezze", ha detto la capogruppo M5s al Senato Barbara Floridia.

"Vedere dei parlamentari della Repubblica in estasi per l'assoluzione di Berlusconi è sconfortante. Sentire Giorgia Meloni dirsi felice per l'assoluzione di uno che solo pochi giorni fa prendeva a schiaffi lei e tutto il governo sull'incontro con Zelensky, lo è altrettanto. Sarà interessante leggere le motivazioni della sentenza, ma quello che sembra emergere è che l'assoluzione si basi su questioni formali, ma che non sia smentito né che le ragazze abbiano mentito né soprattutto la natura di 'utilizzatore finale' di Silvio Berlusconi. Restano enormi ombre sul profilo etico e morale di un personaggio che è stato presidente del Consiglio e che ancora oggi è uno dei principali leader di maggioranza", ha osservato la vicepresidente del gruppo M5s al Senato, Alessandra Maiorino. "Ora Forza Italia ha preso la palla al balzo per fare richieste ridicole e pericolose come una commissione d'inchiesta sull'uso politico della giustizia e per spingere su riforme della giustizia che gli italiani non vogliono, come la separazione delle carriere, che hanno già sottoposto a un referendum disertato dagli elettori. Noi lo diciamo fin da subito: massimo rispetto per la pronuncia della magistratura, ma rigettiamo al mittente ogni forma di strumentalizzazione della sentenza come quelle che provengono dalla maggioranza".

Per il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, "il fatto che la vicenda Ruby sia stata circondata da menzogne, - prosegue l'ecologista, - è stato accertato da due sentenze passate in giudicato. Quanto accaduto dimostra che il sistema giudiziario italiano consente a chi ha più risorse per pagare gli avvocati di rimanere impunito. Alla fine, il risultato è che Ruby era veramente la nipote di Mubarak? Quello che serve non è una commissione d'inchiesta contro i giudici, come vuole il centrodestra, ma una riforma della giustizia che renda tutti davvero uguali di fronte alla legge".