Austin, a un anno da inizio guerra siamo più uniti che mai

"A un anno dall'inizio della guerra voluta da Vladimir Putin siamo più uniti che mai e siamo pronti a sostenere l'Ucraina nelle difficili settimane che abbiamo davanti". Lo ha detto il segretario di Stato Usa per la Difesa Lloyd Austin III aprendo la riunione del formato di Ramstein.

"Nonostante alcuni arretramenti l'Ucraina ha mostrato che prevarrà in questa guerra e che questi arretramenti non saranno altro che temporanei: il gruppo di Ramstein sosterrà Kiev per tutto il tempo necessario, daremo ciò che abbiamo promesso e faremo sì che gli equipaggiamenti siano integrati nel campo di battaglia". Lo ha detto il segretario di Stato Usa per la Difesa Lloyd Austin III. (ANSA).