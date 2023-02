L'ingegnera e la denuncia delle paghe basse. Majorino: "La sinistra riparta da lì"

Al lavoro va riconosciuto il giusto compenso e questa battaglia deve essere una priorità: il candidato governatore della Lombardia per centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorino ha voluto ringraziare in un videomessaggio Ornella Casassa, l'ingegnera edile che in un video diventato virale ha raccontato di aver rifiutato un lavoro sottopagato a 900 euro lordi, non sufficienti a pagare l'affitto, e si è chiesta dove sia la sinistra.



"Sono d'accordissimo con lei - ha detto l'europarlamentare Pd -, ha fatto bene e credo che la sua denuncia" debba "essere ciò da cui ripartiamo. e ha ragione a dire 'dov'è la sinistra?'". Secondo Majorino, "o la sinistra riparte da qui... Congressi e non congressi, discussioni, chiacchierate non hanno nessun senso. Quindi credo che dobbiamo tutti assumerci la responsabilità di un grande salto di qualità sul piano del pieno riconoscimento salariale del lavoro che non deve essere impoverito per le nuove generazioni, ma non solo. Io credo che ci dobbiamo davvero impegnare". "Grazie quindi Ornella, se posso darti del tu - ha concluso - , grazie per il messaggio forte che hai mandato e credo che si debba insistere in questa direzione".