Schillaci: 'Allo studio interventi urgenti per fare fronte alla carenza medici'

Allo studio interventi a carattere straordinario e di urgenza per fare fronte alla carenza dei medici e all'uso del personale medico a 'gettone': così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso di un question time alla Camera. Il ministro ha assicurato l'impegno per trovare le risorse per superare il blocco del tourn over e risolvere con misure a carattere sistematico le distorsioni. Uno specifico gruppo di lavoro si occuperà delle carenze del personale sanitario.

"E' ferma intenzione di fare ricorso a faramci galenici per fare fronte alla carenza di farmaci", ha annunciato il ministro. Tali preparazioni galeniche - ha aggiunto il ministro - sono escluse dalle esportazioni. Schillaci ha poi aggiunto che le preparazioni galeniche rispondono ai requisiti di sicurezza ed efficacia annunciando infine che sarà realizzata una mappa delle faramcie regionali che possono realizzare tali preparati per offrire ai cittadini indicazioni su dove andare per reperirli.