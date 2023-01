Presentato il Giubileo 2025, Roma al centro dell'accoglienza. Opere per 4 miliardi

"Non è un evento come tutti gli altri, perché conferma la centralità di Roma. Verranno milioni di persone dal mondo, gli operatori economici della capitale respireranno dopo gli anni del covid e la crisi per la guerra.

Sarà un'occasione per craere lavori importanti per la città. Ma non è ciò che conta di più, spero che non appaia fuori luogo da parte di un rappresentante di una istituzione laica sottolineare che il giubileo è un evento prima di tutto di fede, che si collega a tradizioni secolari, il pellegrinaggio". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, in conferenza stampa con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, illustrando il Dpcm sulle opere per il Giubileo 2025.

"Siamo tutti consapevole che l'Europa è sorta attorno anche alle vie dei pellegrini, le vie ci sono ancora, come la Francigena: cammini protetti, perché richiamavano la pace, oltre che la fede".

"C'è molto lavoro da fare, seguirà un secondo dpcm dedicato alle opere essenziali e già dal pomeriggio di oggi si comincerà a lavorare al secondo dpcm" sottolinea Mantovano

"C'è molto lavoro da fare, ma sono abbastanza fiducioso, con tutto quello che si dice, le polemiche... Roma e l'Italia alla fine riservano piacevoli sorprese. In occasione dei funerali del Papa emerito, malgrado alcune previsioni al ribasso, tutto si è svolto con ordine, in modo da non aver creato disagi e con apprezzamenti diffusi anche oltre i confini nazionali. Confido che Roma tornerà come già lo è, al centro dell'attenzione del mondo e lo farà al meglio". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, in conferenza stampa con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, illustrando il Dpcm sulle opere per il Giubileo 2025.

"Oggi è una giornata davvero importante perché presentiamo questo Dpcm che rappresentata i principali interventi del Giubileo 2025. Parliamo di oltre un miliardo per 87 interventi. In totale saranno 2,3 miliardi e sfiorerà 4 miliardi con il secondo dpcm e gli interventi complementari". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri all'incontro stampa con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, per la presentazione del Dpcm di approvazione delle opere del Giubileo 2025. "Quello di oggi è un atto fondamentale e ringrazio il governo che ha lavorato tempestivamente dopo l'insediamento. Questo ci ha consentito di presentare un programma che siamo in condizione di realizzare", ha aggiunto

Il primo cittadino ha illustrato al Pontefice, innanzitutto, il dpcm per lo sblocco e l'attuazione delle opere del Giubileo. Inoltre, secondo quanto si è appreso, hanno parlato di Pace, politiche sociali, sfide ambientali, decarbonizzazione, economia, e Gualtieri ha poi raccontato al Papa del summit dei sindaci mondiali a Buenos Aires, avvenuto nei mesi scorsi. Il Papa avrebbe definito la Capitale come città unica e meravigliosa e ha espresso speranza e incoraggiamento per Roma.