Meloni: 'In partenza stasera per l'Iraq'

La presidente di Fratelli d'Italia e premier Giorgia Meloni a Montecitorio per lo scambio di auguri di Natale con i suoi parlamentari (oltre che ministri, per quelli che hanno il doppio ruolo).

"Io sono in partenza stasera per l'Iraq". Così Giorgia Meloni ai parlamentari che ha incontrato per scambio auguri, secondo quanto si apprende. Quindi ha ricordato che "in Iraq i militari italiani guidano il comando della missione Nato. Ci sono 4-5 ministri in partenza per altre destinazioni per dare un gesto simbolico. È un segnale importante da dare a nostri uomini e donne che sicuramente si sacrificano piu di noi".

Secondo quanto si apprende, nel breve saluto tra Meloni e i parlamentari di FdI a Montecitorio, la leader di Fratelli d'Italia e premier ha ringraziato tutti per l'affetto, la dedizione e il lavoro di questi giorni sulla manovra finanziaria che, ha aggiunto, "sicuramente vi impegnerà anche nelle feste tra Natale e Capodanno ma che coinvolgerà anche il governo. Se può consolarvi, anche per noi non sarà diverso".