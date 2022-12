Meloni, chiedo pari dignità tra Paesi Ue su migranti

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - L'immigrazione "non è tema redistribuzione" e "quello che pongo è un tema di pari dignità" tra i paesi Ue: "Perché l'Italia dovrebbe accettare qualcosa che gli altri non vogliono fare in Europa? La soluzione è fermare le partenze e difendere i confini esterni della Ue. Anche gli altri non vogliono movimenti secondari, le redistribuzioni, le Ong".

Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica al Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

