Ironia Meloni su M5s, diamo il Rdc ai russi per ritirarsi?

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Si può proporre un Reddito di cittadinanza ai russi per convincerli a ritirare le truppe?". La premier Giorgia Meloni ha scelto l'ironia per rispondere al senatore del M5s Pietro Lorefice, nella sua replica a Palazzo Madama sulle comunicazioni del Consiglio europeo.

"L'invio delle armi è stato deciso da precedente governo, con il M5s alla guida - ha detto Meloni -. A nome dell'Italia voglio ringraziare il Movimento 5 stelle per il sostegno che ha dato al popolo ucraino. Contano i fatti più delle parole". (ANSA).