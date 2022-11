Covid, Schillaci: "Dopo 4-5 giorni fine isolamento per gli asintomatici"

"I pazienti asintomatici positivi al Covid, dopo 4 o 5 giorni, credo si possano far tornare all'attività normale. Anche chi ha una sintomatologia lieve può tornare prima, dopo almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina, per proteggere i più fragili".

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite a Porta a Porta su Rai Uno in onda questa sera, rispondendo in merito all'addio ai tamponi di fine quarantena, tema che sarà affrontato in "un'ordinanza che stiamo mettendo a punto".