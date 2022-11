Niente nomina a sottosegretario, Valentina Aprea lascia FI (2)

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "Fi non era certo tenuta a recuperarmi - si legge ancora nel messaggio di Aprea - però in questo mese ho continuato a credere possibile un mio rilancio per diverse ragioni". La prima era legata "proprio all'impegno che Berlusconi aveva preso con me, alla presenza di parlamentari lombardi e non solo".

La secondaal fatto che "in tutti questi anni ho promosso, nel nome del partito, visioni politiche ed azioni di successo nel settore dell'Istruzione". E la terza "perché nel Pnrr ci sono molte leggi da noi e da me fortemente volute - prosegue Aprea - e sarebbe stato un vantaggio per Fi curarne l'attuazione e continuare ad intestarsi il merito di averle volute".

Invece "non è andata così" e "probabilmente, anzi sicuramente - va avanti - Fi non ha più bisogno di me", anche se "non la pensano così i tanti 'mondi', dalla Cei, a Confindustria, ai sindacati, ai dirigenti, ai docenti e alle famiglie che in queste ore mi hanno comunicato la loro sorpresa per il fatto che proprio io, la fedelissima di Berlusconi, e, a dir loro, la più esperta e più competente, ero rimasta fuori dal Governo". Ad ogni modo "non rinnegherò mai la mia storia, la mia passione per Fi e la riconoscenza per Berlusconi - conclude Aprea - ma è giunto il momento di lasciarvi". (ANSA).