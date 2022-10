Meloni a Scholz: 'Importanti passi avanti sull'energia in Ue'

Telefonata stamattina tra la presidente del Consiglio Meloni e il cancelliere tedesco Scholz. Entrambi hanno posto l'accento sulla forte partnership tra Italia e Germania. Al centro il comune impegno per Kiev contro l'invasione russa e il dossier energetico sul quale, fa sapere Palazzo Chigi, Meloni 'ha ribadito l'importanza dei passi avanti compiuti a livello europeo e l'urgenza di arrivare, quanto prima, a misure concrete per ridurre i prezzi'.

Nella sua telefonata "il cancelliere Scholz si è congratulato con la primo ministro per il suo insediamento". Lo comunica in una nota il portavoce del governo tedesco. "Entrambi hanno espresso il loro interesse per una buona cooperazione e partenariato nell'Ue, nella Nato e nel G7" si legge nella nota tedesca, in cui è anche scritto che Scholz e Meloni hanno parlato della "situazione della guerra di aggressione russa in Ucraina e hanno discusso le attuali questioni bilaterali e di politica europea".