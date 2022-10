Governo: Lega, sarebbe un onore occuparsi anche di economia

"Per la Lega sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze. Donne e uomini del partito di Matteo Salvini hanno già ricoperto prestigiosi incarichi di governo dimostrando il proprio valore in settori strategici come Interno, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Transizione Ecologica, Turismo, Persone con Disabilità o Autonomie. È un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e l'affidabilità della Lega". Così fonti del partito. Giancarlo Giorgetti, interpellato in merito alla possibilità di andare al Mef è scoppiato in una sonora risata.

Mattinata di lavoro per Matteo Salvini, che alla Camera ha incontrato i vicesegretari Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, il capogruppo Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi. Sul tavolo la nascita del governo e le emergenze del Paese e i temi più cari per la Lega a partire da bollette, cantieri fermi da sbloccare, sicurezza e autonomia regionale. Lo si apprende dalla Lega.

Intanto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è arrivato a Roma. L'ex premier dopo essere atterrato si è spostato a Villa Grande, la sua residenza nella Capitale. Oltre a seguire da vicino le trattative per la formazione del governo, giovedì Berlusconi tornerà in Senato, nove anni dopo la decadenza da senatore del 2013, per la prima seduta della nuova legislatura.

"Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare un'importante sfida nella condizione più difficile nella quale l'Italia potesse trovarsi. Pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un Governo forte, unito e autorevole". Lo afferma su twitter la leader di Fdi Giorgia Meloni.