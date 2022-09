Lega e FdI: 'Nella piazza Dem falce e martello'

La Lega e Fdi rompono il silenzio elettorale. Il leader del Carroccio, Matteo Salvini, posta per primo su Instagram, attaccando Letta ha "chiuso con un flop in Piazza del Popolo davanti a una bandiera dell'Unione sovietica".

"Bandiere rosse con la falce e martello nella piazza del Popolo di Letta, autorizzate dai vertici del Partito Democratico per ammissione degli stessi militanti che le sventolano festanti", dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Non ci sono solo eventuali risvolti in politica internazionale a "preoccupare fortemente" Enrico Letta in caso di vittoria del centro-destra domenica, ma anche "diritti", "ambiente" e obiettivi sul fronte economico. "Il progetto fiscale del centro-destra è pericoloso", ha affermato il leader del PD, Enrico Letta, in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Mundo.