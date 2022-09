Dl aiuti bis: Senato, al via discussione, oggi l'ok finale

Al via nell'Aula del Senato la discussione sul decreto legge aiuti bis. Il testo è stato modificato alla Camera, dove è stata eliminata la norma introdotta in prima lettura a Palazzo Madama che eliminava il tetto per gli stipendi dei vertici della Pubblica amministrazione. Verrà definitivamente approvato oggi.



Nessun accordo per la delega fiscale e quindi strada sbarrata anche al ddl sull'equo compenso e su ergastolo ostativo. Lo si apprende a termine della capigruppo di palazzo Madama. I tre provvedimenti sono stati sempre legati da una serie di veti incrociati da parte dei gruppi e già prima della pausa estiva era chiaro che sarebbe arrivata l'approvazione per tutti e tre o niente. Oggi dovrebbe essere l'ultima seduta per l'Aula del Senato che però potrà essere convocata a domicilio in caso di necessità.