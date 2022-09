Monza-Pontida, sfida Pd-Lega nelle piazze. Letta: "Oggi Pontida è provincia dell'Ungheria"

Da un lato la tradizione, dall'altro la novità. Una trentina di chilometri separano Pontida da Monza in Lombardia e lì oggi, in contemporanea, Lega e Pd si sfidano a distanza. Sul "sacro suolo" bergamasco scelto da Umberto Bossi nel '90 per il raduno del Carroccio che fu, Matteo Salvini torna dopo un silenzio di 3 anni.

Enrico Letta e il Pd dei sindac sono nella Monza strappata a giugno, a sorpresa, al centrodestra.