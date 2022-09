Elezioni: Renzi, Draghi è l'unica alternativa a Meloni

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "E' una partita a due: o vince la Meloni, che non credo sia fascista e che ci sia il fascismo alle porte, ho paura del portafoglio perchè non credo sia brava a governare e non ha competenza economica per fare quel lavoro, o l'unica alternativa che vedo è Mario Draghi": è quanto ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenuto a Italia7Gold.

"Nessuno dei due poli è credibile per governare il paese perchè hanno fatto proposte che non stanno né in cielo né in terra", ha aggiunto Renzi che si è detto certo che "tanta gente che ha votato Forza Italia e Lega e che non vuole finire con la fiamma della Meloni vuole venire con noi. Prenderemo i voti dei delusi della destra e dei delusi di sinistra". (ANSA).