Elezioni: Paragone, c.destra? No a chi è infarinato di draghismo

"Escludo assolutamente un'alleanza dopo il voto con il centrodestra: nessun accordo con chi s'è infarinato con il draghisno, non ci interessa". Lo afferma il leader di Italexit Gianluigi Paragone al termine della presentazione della lista del movimento del Lazio.

A chi gli chiede se dopo il voto prevede di guidare una protesta sociale, risponde: "La mobilitazione è in re ipsa quando non hai la pace sociale. Ricordo che dopo la grande crisi finanziaria si suicidarono tantissimi imprenditori. Prevedo che in tanti, durante la crisi energetica, avranno pignorata la casa. Poi si parla già di nuovi vaccini e non penso che la gente voglia ancora essere presa in giro". Inoltre "Anche dopo Draghi ci sarà un' agenda fottutamente liberista: chiunque venga dopo di lui si sa che le riforme saranno fatte con il pilota automatico".

"Destra e sinistra sono tutti uguali: euro Salvini, euro Meloni, euro Letta. Quando si inviarono le armi, Meloni votò con gli altri. Le sanzioni sono un errore profondo. Gli italiani stanno combattendo una guerra che non è la nostra" ha elencato Paragone. E la citazione della Meloni è stata accompagnata da tanti fischi.

Il leader di Italexit ha ricordato che "le imprese e le famiglia stanno andando in rovina. Chi ci disse che dovevamo abbassare l'aria condizionata, a ottobre ci dirà che il riscaldamento è un lusso? Che lavorare è un lusso? Il governo sta aiutando gli speculatori", aggiunge.

E, ancora, Paragone "Se Draghi vuole la pace ci dia i diritti. Ora basta" ha detto Paragone tra gli applausi, aggiungendo che "E' già in corso la sostituzione degli uomini con l'intelligenza artificiale, con l'algoritmo. Stanno smontando i rapporti diretti, la visione sociale, c'è sempre qualcuno che comanda dall'alto che schiaccia sul basso. Noi abbiamo candidato gente di Casapound come quelli dei centri sociali".

Il senatore William De Vecchis, aprendo la presentazione dei candidati del Lazio della formazione ha sottolineato che: "L'unica vera novità del panorama politico italiano è Italexit: siamo gli unici che difendono la libertà nel nostro Paese". Lui, come molti militanti presenti all'iniziativa, indossa una maglietta nera con su scritto Italexit.con Paragone. A fianco del palco c'è il simbolo elettorale: un esagono che raffigura un tricolore con sopra una grossa croce disegnata da una matita stilizzata.