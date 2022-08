Salvini: "Armistizio per una soluzione su luce e gas, Cav e Meloni d'accordo"

"La Lega chiede alla politica, uniamoci, oggi, domani dopodomani, di mattina, pomeriggio, notte non c'è bisogno di fermare la campagna elettorale come dice Calenda, perché ha capito che ha già perso. Esiste la tecnologia, le call, io propongo ai miei colleghi capi partito su tema luce e gas armistizio, pace, soluzione comune". Così il leader leghista Matteo Salvini in una conferenza stampa a Corigliano Rossano.



"Qualcuno dice che c'è tempo, ma è già tardi. Abbiamo quantificato in 30 miliardi di euro l'intervento urgente e necessario per bloccare adesso gli aumenti delle bollette di luce e gas senza incorrere in sanzioni europee, senza essere accusati di aiuti di Stato - ha aggiunto -. Chiedo questo e mi aspetto che Calenda, Renzi, Letta Conte... Do per scontato che amici Silvio (Berlusconi, ndr) e Giorgia (Meloni, ndr) siano d'accordo. Troviamoci e diamo mandato a Draghi di portare in Consiglio dei ministri questa proposta".

"Non mi preoccupo di questo ma di come fare pagare le bollette agli italiani", dice Salvini rispondendo a Corigliano Rossano ad una domanda sulla scelta del prossimo premier in caso vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre.