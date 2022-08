Parodia manifesti Pd, pancetta/guanciale? Letta: 'Guanciale sempre'

"Guanciale Tutta La Vita!": così Enrico Letta replica con ironia, su Twitter, alla parodia che circola sui social a proposito dei nuovi manifesti Dem. La nuova campagna del partito democratico propone infatti una serie di manifesti con una grafica pensata per "polarizzare" il messaggio: "Con Putin/Con l'Europa. Combustibili fossili/energie rinnovabili. Lavoro sotto pagato/Salario minimo. Discriminazioni/Diritti. Più condoni per gli evasori/Meno tasse per chi lavora. No Vax/Scienza e vaccini".

Nelle sei versioni i manifesti sono divisi a metà: la prima alternativa è da un lato su sfondo nero, mentre quella che propone il Pd è dall'altro su sfondo rosso, con un primo piano di Enrico Letta, il logo del Partito democratico e il claim 'Scegli'.

Sui social è apparsa una parodia appunto in cui l'alternativa proposta è: "Con la pancetta/Con il guanciale"; nella metà su sfondo rosso al posto del viso del segretario del Pd un maccherone mentre nella metà con sfondo nero in basso un logo con scritto "Pasta&rivoluzione" e un raviolo con la bandiera tricolore.

"Siamo tutti felici, Enrico Letta, che ti stia divertendo con questo tuo giochino rosso o nero. Ma visto che sei a Modena, fai un salto a Sassuolo e vedi se si stanno divertendo anche i produttori di piastrelle che rischiano di fermarsi e stanno già chiedendo la cassa integrazione". Lo scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda.