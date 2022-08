Di Maio su Calenda: "Con i bulli porgere l'altra guancia"

"Non abbiamo ancora affrontato la questione dei nomi nelle caselle per gli uninominali, io mi auguro che l'uscita di Calenda da questa coalizione si porti con sé i veti che ha imposto. Io non ho risposto agli attacchi di Calenda, in nome del draghismo contro il ministro degli Esteri del governo Draghi. Mi hanno insegnato che contro i bulli è meglio porgere l'altra guancia". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio.



"Dalla credibilità economica internazionale dell'Italia passano le politiche sociali, economiche e territoriali. Il nostro impegno è dare credibilità all'Italia. E' questo quello che vogliamo fare, con un programma concreto che non sfasci i bilanci". Lo ha detto Di Maio durante una conferenza stampa alla Camera assieme a Bruno Tabacci e Alessio Pascucci, responsabile di Rete Nazionale Civica.