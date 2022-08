Di Maio agli alleati: "Non ci sono forze di serie A e B"

Agenzia ANSA

Sinistra italiana-Europa Verde avrebbero dovuto vedere Letta per fare il punto sulle alleanze ma hanno fatto slittare l'incontro. Per il co-portavoce di EV, "se c'è una rinegoziazione dei punti, assieme a una questione che indichi un profilo programmatico che parli al popolo del centrosinistra ci possono essere le condizioni per un accordo". Il leader di Azione: "L'agenda Draghi è il perno di quel patto e tale rimarrà". Conte: 'Parlamentarie per scegliere i candidati M5S' (ANSA)