Calenda, alleati Pd? Solo con chi non ha fatto cadere Draghi

Azione ha contatti con il Pd? "Ci sono contatti con tutti quelli che non hanno fatto cadere Draghi, ci sono contatti aperti" anche "con personalità di Forza Italia che escono o sono uscite". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a Radio Anch'io spiegando che ci sono due obiettivi principali: "Primo è non far vincere la destra peggiore dell'universo; secondo avere una forte identità che parli al mondo liberale" e facendo capire che quello con i Dem sarà un accordo tecnico, altrimenti non ha paura ad andare da solo.

A chi gli ha chiesto se però, alla fine, il risultato elettorale sia scontato, Calenda replica: "Ricordo che a Roma io sono partito dal 6% e alla fine ho chiuso al 20%. Oggi, con gli italiani al mare, delusi dalla politica, quando possiamo dire che avranno valore i sondaggi? Io credo tra fine agosto e inizi settembre" ed è quindi "difficile oggi dire come andrà. Posso però dire - ha concluso - che io farò una cosa seria e responsabile" per il bene del paese.