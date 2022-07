Castelli, il governo studia l'azzeramento dell'Iva su pane e pasta

Il governo studia la possibilità di azzerare l'Iva su pane e pasta e ridurla dal 10 al 5% su carne e pesce. Lo ha confermato la vice ministra dell'Economia Laura Castelli. "E' un piano concreto e eventualmente alternativo o aggiuntivo ai 200 euro - ha detto a Radio 24 a chi le chiedeva se nel decreto aiuti si stia ragionando a queste ipotesi - si stanno valutando i costi di entrambe le misure e soprattutto quali siano le più impattanti sulla vita degli italiani, interverremo in questo senso nel decreto di luglio".

"Stiamo riassestando in queste ore il decreto (di luglio ndr), le risorse che vengono dall'assestamento sono di più, stiamo contando perché l'aumento

dei tassi di interesse erode un po' queste risorse, ma non è una misura in deficit come tutti i decreti che abbiamo fatto quest'anno", ha spiegato Castelli, precisando che 12-13 miliardi sono una "cifra possibile, molto vicina alla realtà" e sottolineando che "se non fosse caduto il governo probabilmente

avremmo fatto questo decreto di luglio e anche altri interventi prima della legge di bilancio".