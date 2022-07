Morte di Eugenio Scalfari: da Giannini a Civiltà Cattolica, l'addio su Twitter

L'emozione per la morte di Eugenio Scalfari, figura chiave del giornalismo italiano, grande testimone del '900, invade anche i social.

"Ciao Direttore, con te se ne va la nostra storia, la nostra anima, la nostra Repubblica", scrive su Twitter Massimo Giannini, già vicedirettore del quotidiano fondato da Scalfari e oggi alla guida della 'Stampa'.

"Addio Direttore. Lavorare con te è stata la cosa più bella che potesse capitarmi nella mia vita di giornalista", è il commento di Sebastiano Messina.

"Direttore, precursore, fondatore del giornalismo moderno. Con la morte di Eugenio Scalfari si chiudono tante pagine della nostra storia, della nostra vita, se ne va un secolo di giornalismo. Un giorno triste per tutto il Paese", è il tweet di Myrta Merlino.

Per Franco Siddi, già segretario della Federazione nazionale della stampa, Scalfari è stato "una personalità di primo piano del Giornalismo, dell'Editoria, della Scienza Politica. Un protagonista del Secondo Novecento italiano. Omaggio, rispetto, deferenza. Cordoglio".

"Ci ha lasciato un gigante del giornalismo e della storia italiana: addio a Eugenio Scalfari. L'intervista sulla questione morale a Berlinguer è uno dei gioielli che Eugenio ci ha lasciato", riflette Luca Telese.

Anche La Civiltà Cattolica rende omaggio al 'Fondatore' postando un editoriale del 2016: "Non considerare nulla come definitivamente perduto. 'Questo insegnamento di Papa Francesco non è soltanto religioso, è anche culturale e perfino politico'. Ricordiamo così Eugenio Scalfari".