Sullo Ius scholae il muro della Lega, è scontro Letta-Salvini

La "tenaglia" di Lega ed M5s si fa sentire in Parlamento dove alcune leggi, dalla legalizzazione della cannabis allo ius scholae, passando per l'eutanasia ed il ddl Zan, rischiano di finire "imballate".

Ma è sulla legge sulla cittadinanza che si consuma uno scontro durissimo tra la Lega e Enrico Letta. Il partito di Matteo Salvini ha presentato 1500 emendamenti, pur di bloccare il provvedimento. Ma il Nazareno non ci sta: Enrico Letta, parlando alla Direzione, dichiara che il Pd "non arretra di un millimetro" su un testo che, sottolinea, non assicura solo "diritti", ma corrisponde a un "interesse nazionale", per un Paese che vive una crisi demografica drammatica. "Siamo noi i veri patrioti, non Meloni e Salvini", aggiunge. Quindi attacca la Lega, dicendo che sarebbe "inaccettabile", far cadere il governo su un testo che non fa parte del programma di governo.

La replica di Via Bellerio è per le rime: "Spiace che il PD, che una volta rappresentava i lavoratori adesso abbia come priorità droga e immigrati. Le minacce di Letta? Non spaventano nessuno, Enrico stia sereno". Infine i due capigruppo Romeo e Molinari che provocatoriamente chiedono a Pd e M5s se "vogliono lavorare per il Paese insieme alla Lega o se preferiscono una crisi di governo".

Mario Draghi si chiama fuori: "sono proposte di iniziativa parlamentare e quindi il governo non prende posizione né io le commento", dice in conferenza stampa.