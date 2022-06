Ballottaggi: a Lucca un voto tra le polemiche per gli apparentamenti del centrodestra

Si gioca a Lucca la principale partita dei ballottaggi in Toscana dove sono state forti le polemiche in vista del voto, specie per gli apparentamenti nel centrodestra. L'esito del primo turno vede in vantaggio il candidato del centrosinistra Francesco Raspini con il 42,7%. Il candidato sindaco unitario del centrodestra Mario Pardini, arrivato secondo col 34,3%, ha trovato l'accordo per il sostegno al ballottaggio da parte di Fabio Barsanti (9,5%), già eletto consigliere comunale nel 2017 con CasaPound e ora sostenuto dalle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone. Accordo anche con il candidato civico Elvio Cecchini, che ha ottenuto il 2,96%.

L'apparentamento con Barsanti ha scatenato numerose polemiche, in primis a gran voce da parte del Pd che è insorto per l'accordo con la destra, ma anche in Fi con il caso del deputato Elio Vito, già capogruppo alla Camera e ministro nel quarto governo Berlusconi, che ha annunciato le dimissioni da Forza Italia e anche dal Parlamento. Un aiuto a Pardini potrebbe arrivare anche dall'area dei no Green pass con l'appoggio in chiave anti Pd di Andrea Colombini (4,19%), candidato sindaco sostenuto da liste civiche di cui una chiaramente contraria al certificato verde.

Anche il candidato sindaco Alberto Veronesi (3,65%) ha annunciato il suo appoggio a Pardini, venendo subito 'scaricato' e smentito dalle liste che lo hanno sostenuto: Italia Viva, +Europa e Azione con Calenda che ha ribadito il sostegno "al candidato del centrosinistra (senza i 5s)". Ha poi annunciato il suo sostegno a Pardini Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio (Lucca) eletto con il centrosinistra ma da tempo in rotta con il Pd che è passato all'opposizione in consiglio comunale Altra partita tutta toscana è il ballottaggio a Carrara (Massa Carrara) che vede la candidata del centrosinistra, senza M5s, Serena Arrighi (29,92%) e il candidato della Lega Simone Caffaz (18,93%) che potrà contare sul sostegno del candidato di Fi e Fdi Andrea Vannucci (16,98%) e del deputato Iv Cosimo Ferri che ha rotto l'alleanza con socialisti.