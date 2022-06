Cannabis: ok della Commissione, depenalizzata la coltivazione domestica

"Bene, sono soddisfatto del lavoro e del dialogo intercorso tra i gruppi e che ha portato al via libera alla pdl che depenalizza la coltivazione domestica di quattro piantine di cannabis: un modo per sostenere chi ne fa un uso terapeutico e per togliere terreno allo spaccio". Lo annuncia con una nota Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, deputato M5S e relatore del provvedimento.

"Tra le altre novità che rafforzano l'impianto del progetto iniziale - prosegue Perantoni - segnalo: le pene detentive per lo spaccio di lieve entità di cannabis scendono dagli attuali 4 anni a due anni e due mesi; il consolidamento di un principio già contenuto nel testo base, cioè non potrà essere mai considerato 'fatto di lieve entità' la cessione di sostanze stupefacenti a minori da parte di persone di maggiore eta'; l'istituzione di una giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope da tenere ogni inizio di anno scolastico negli istituti di primo e secondo grado. Grazie al contributo costruttivo di tutti i colleghi abbiamo scritto un testo molto equilibrato e concreto che va incontro alle istanze di larghissima parte della societa' senza compromettere l'esigenza di rigore nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti".