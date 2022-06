Elezioni: Calenda, nel 2023 ci saranno tre poli

Nel 2023 "ci saranno tre poli: il polo con Pd-5Stelle, quello che costruiranno Azione, +Europa e le liste civiche, diciamo l'area Draghi anche se non mi piace il termine, e dall'altro lato ci sarà la destra sovranista che in Europa è completamente esclusa da qualunque rapporto con la Commissione europea perché sono all'opposizione". Ne è convinto il segretario di Azione Carlo Calenda intervenuto all'inaugurazione della nuova sede milanese del partito in via Garofalo. "Io penso che il Pd abbia una sua strada - ha aggiunto - che è quella dell'alleanza coi 5stelle alle prossime elezioni politiche. Questo Letta lo ha ribadito ieri".