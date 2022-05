Ue, price cap da solo non serve,stock comuni per calo prezzi

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAG - "Il modo migliore per ridurre i prezzi dell'energia è acquistare collettivamente da fonti alternative. Il price cap è una misura di emergenza ma non è che una misura sola basta a far decrescere i prezzi, bisogna trovare le alternative" Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue Frans Timmermans presentando il RePowerEu.

"Se abbiamo un grosso intralcio nelle forniture riusciremo ad intervenire. Non avremo nessuno al freddo in Europa ma ciò richiede adattabilità e solidarietà. Talvolta servirà portare il gas ad altri Paesi membri se necessario", ha aggiunto. (ANSA).