Dl riaperture: Camera, ok al testo, passa al Senato

Via libera dell'Aula della Camera sul decreto legge riaperture, che contiene la fine dello stato di emergenza ed il superamento delle misure di contrasto al Covid, su cui ieri a Montecitorio ha incassato la fiducua. I voti a favore sono stati 316, 48 i contrari, sei gli astenuti. Il testo ora passa al Senato.

Il Senato ha tempo fini al prossimo 23 maggio il decreto legge, contro cui hanno votato a Montecitorio i deputati di Fdi e di Alternativa. Il decreto legge stabilisce, tra l'altro, la sostituzione la figura commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 con un'unità per il completamento della campagna vaccinale, attiva fino a fine 2022. Arrivano, quindi, allentamenti sull' obbligo di indossare mascherine e green pass, nelle varie formule, validi fino al 30 aprile; allentamenti che sono stati superati dalle nuove misure in vigore dal primo maggio che confermano comunque le misure precauzionali applicate nelle strutture sanitarie e quelle applicate nella scuola dell'obbligo fino alla fine dell'anno scolastico. Tra le norme inserite in commissione, la possibilità della somministrazione presso le farmacie di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali, un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione per il medesimo ente allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.