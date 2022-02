Azione: Calenda, oggi nasce il terzo polo riformista

"Oggi nasce il terzo polo del riformismo e della cultura di governo: dobbiamo costruire un'alternativa possibile al populismo e al sovranismo". Così il leader di Azione, Carlo Calenda,al Palazzo dei Congressi dove si svolge la seconda e conclusiva giornata del Congresso di Azione. Calenda è stato nominato per acclamazione segretario nazionale di Azione dai delegati del primo Congresso del partito.

"Il grande centro non esiste - ja affermato -, esiste un'area pragmatica che contiene le grandi famiglie politiche europee. Diciamo no a Fdi e M5s perchè con loro non si governa, perchè dicono no all'Europa, ai vaccini".