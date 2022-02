Milleproroghe: Fdi, Parlamento ridotto alla corte del re

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Il governo è qui per fare le cose e il Parlamento per garantirgli i voti. Insomma a Draghi la storia degli emendamenti di Fratelli d'Italia (come per esempio quello del no al limite del contante a 1000 euro), che hanno mandato sotto il governo nelle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera nelle votazioni sul decreto Milleproroghe, proprio non gli è andata giù. Strano modo di vivere una Repubblica parlamentare. Praticamente il Parlamento ridotto a corte del Re. Qualcuno dovrebbe spiegare al presidente Draghi, magari il Quirinale, che il governo si chiama Esecutivo perché esegue le leggi che fa il Parlamento e non viceversa".

Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia. (ANSA).