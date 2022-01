No Green pass occupano ateneo Torino,spunta bandiera Israele

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Spunta una bandiera di Israele, con le date 1938-2022, tra i No Green pass che hanno occupato l'Aula Magna del Rettorato dell'università, a Torino. A portarla sulle spalle è un torinese di mezza età, che preferisce non essere citato, che porta alcuni generi di conforto agli occupanti, tra cui casse d'acqua e coperte.

"Come ieri anche oggi diranno 'stavamo solo eseguendo degli ordini'", si limita a sostenere sulle ragioni di quella bandiera. Un chiaro riferimento a Adolf Eichmann, criminale di guerra tedesco considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei nella Germania nazista.

I rifornimenti per gli occupanti sono stati fatti entrare in Rettorato da un balcone, sul quale sono stati issati dalla strada con l'utilizzo di corde. (ANSA).