Zangrillo, Berlusconi al San Raffaele da stamattina

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Il Presidente Silvio Berlusconi si trova da questa mattina all'ospedale San Raffaele e si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo inseriti in un protocollo standard": è quanto comunica in una nota il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo.

"Proprio per la contemporaneità tra la scadenza dei controlli e il delicato momento politico, il Presidente Berlusconi - prosegue la nota - ha deciso di recarsi oggi al San Raffaele solo dopo aver comunicato le sue intenzioni rispetto alla candidatura per la Presidenza della Repubblica". (ANSA).