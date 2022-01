Quirinale: arriva decreto per il voto dei positivi, ok unanime Cdm

Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare alle votazioni per il Quirinale. Lo apprende l'ANSA a Consiglio dei ministri in corso. Il decreto servirebbe ad autorizzare i positivi a lasciare, in via eccezionale, il loro domicilio per votare ed è stato approvato all'unanimità.

Una richiesta al governo di intervenire per consentire il voto sul Quirinale dei grandi elettori "in isolamento o quarantena Covid" è stata avanzata dal presidente della Camera Roberto Fico in una lettera al ministro Federico D'Incà, che l'Ansa ha visionato. Nella riunione dei capigruppo, spiega Fico, "si è ribadito che solo un intervento regolatorio del governo, alla luce del vigente quadro normativo, potrebbe autorizzare, dettando le prescrizioni sanitarie necessarie", i grandi elettori "a lasciare il proprio domicilio". Poi "spetterebbe alla Camera l'onere della definizione delle concrete modalità di esercizio del diritto di voto".

Per il voto verrà infatti allestatito un seggio drive in nel parcheggio di via della Missione. I capigruppo della Camera nel frattempo ieri hanno approvato l'escamotage tecnico per consentire a deputati, senatori e grandi elettori che da lunedì risultassero in quarantena per scrivere su una scheda il nome del nuovo presidente della Repubblica assicurando la segretezza, la contestualità e la sicurezza del voto come in Aula, ed in coerenza con le disposizioni costituzionali a presidio della libertà del parlamentare, legate nello specifico alla immunità della sede.